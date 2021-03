publié le 23/03/2021 à 07:24

C’était un docteur qui claquait aussi facilement la bise qu’il encaissait les chèques de la CMU. En multipliant, au début des années 2010, les bridges et les implants, le dentiste Guedj, installé dans un quartier populaire du 15e arrondissement de Marseille, est rapidement devenu l’un des mieux payés de France. Mais ses opérations ont causé des dégâts irrémédiables chez des centaines de patients. "J’avais juste une petite carie à la canine et il a rapidement suggéré qu’il fallait me refaire cinq dents", témoigne Sandra, opérée à 19 ans. "Les autres dentistes ne veulent plus nous opérer quand ils découvrent l’étendue des dégâts alors on prend des antibiotiques, des dolipranes, et on se tait, depuis 10 ans", dit-elle.

L’avocat d’une famille toute entière passée sur le canapé du Dr Guedj vient de saisir la Cour européenne des droits de l’Homme pour "durée excessive de la procédure". "J’ai des clients qui n’ont plus du tout de quoi mâcher et mastiquer. Il y a de la souffrance, un besoin de justice. Et d’indemnisation", explique Me Lionel Febbraro. "Le fonds de garantie des victimes est censé les indemniser, mais refuse de le faire pour ne pas payer deux fois : le remboursement CPAM des opérations du dentiste et des réparations maintenant", poursuit l'avocat. Une attitude applicable jusqu’en Cour de cassation.

Pourtant le docteur Guedj dispose d’un train de vie confortable, avec un patrimoine actuel estimé à 13 millions d’euros par les enquêteurs. Emmanuelle, qui est passée entre ses mains, raconte : "Il est venu manger à la maison, avec sa femme et ses enfants. Vraiment sympa. Il nous a opérés avec mon mari, il était très convaincant. Nous avons dû emprunter 20.000 euros il y a quelques années, pour rafistoler l’essentiel. Manger, sans avoir mal sans plus. Et on attend, ma bouche est en stand-by, j’espère qu’il sera sévèrement puni pour ce qu’il nous a fait".

"Dans mon quartier, lors des fêtes, je vois des femmes qui me sourient, et qui ont les mêmes dents que moi. Elles ont toutes été faites dans le même moule. Certaines voisines, qui ne parlent pas français, n’ont pas porté plainte, elles souffrent en silence. Je ne peux pas manger de cacahuètes, pas de pommes. Jamais je ne lui pardonnerai", témoigne Saleha.

Sa fille, opérée alors qu’elle était adolescente, vit aujourd’hui aux Pays-Bas, loin des quartiers nord et de son dentiste fou, dont elle "ne veut plus entendre parler" et dont le procès, sans cesse remis, pourrait enfin avoir lieu en 2022 selon Le Monde.

