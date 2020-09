États-Unis : 12 ans de prison pour un dentiste qui opérait sur hoverboard

et AFP

Une vidéo postée sur Internet aura finalement eu raison de la carrière de Seth Lookhart. Ce dentiste américain avait été filmé en train d'opérer l'une de ses patientes dans des conditions peu académiques.

Sur la vidéo, on voyait l'individu en équilibre sur un hoverboard, une sorte de gyropode sans guidon, avec juste deux roues et un marchepied. Sa prouesse médicale n'a que très moyennement plu à la justice de l'État de l'Alaska. La cour a condamné Seth Lookhart à 20 ans de prison, dont huit avec sursis, et 2,2 millions de dollars d'amende.

L'homme de 35 ans a été reconnu coupable de 46 chefs d'inculpation, dont exercice illégal de son métier, détournement d'argent et fraude.

Il "a presque tué de nombreux patients en pratiquant des milliers d'anesthésies sans consentement ni formation", souligne la justice de l'Alaska. "J'aurais pu et dû faire preuve d'une plus grande discipline", s'est de son côté excusé l'ancien dentiste.