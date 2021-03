publié le 25/03/2021 à 07:17

Beaucoup de bruit et finalement des peines très symboliques prononcées à l'encontre d'une poignée de casseurs qui avaient participé au carnaval de Marseille ce dimanche, un défilé non déclaré qui avait réuni 6.500 personnes au mépris des gestes barrière. Les cinq personnes jugées en comparution immédiate ont été pour la plupart condamnées à du sursis. Mais surtout, les vrais responsables eux courent toujours.

On est très loin du profil de blacks blocs ultra violents, de zadistes rebelles ou de libertaires contestataires. Les cinq hommes qui comparaissaient mercredi, endossaient un costume beaucoup trop grand pour eux. La procureure de la République a bien tenté de tous les caser sous l'étiquette de casseurs venus spécialement pour semer le désordre.

On découvre des jeunes originaires de la Creuse et de Briançon alcoolisés qui brûlent des poubelles, un Aveyronnais qui se rebelle quand on l'interpelle, un quinquagénaire saoul qui lance sa bouteille de bière sur un CRS et un cuistot napolitain qui aurait lancé des pierres mais qui a été relaxé. Les quatre autres ont été condamnés pour des feux de poubelles, des violences sur policiers ou rébellion.

Reste maintenant l'autre volet judiciaire, les policiers sont à la recherche des organisateurs de ce carnaval sans masque.

À écouter également dans ce journal

Présidentielle 2022 - Xavier Bertrand officialise sa candidature. Le président de la région Hauts-de-France dont la candidature ne faisait guère de surprise assure qu'il ne participera pas à une primaire.



États-Unis - La Virginie a aboli mercredi la peine de mort, une décision symbolique pour cet État qui possède le record d'exécutions dans l'histoire américaine et qui devient le premier de l'ancien Sud ségrégationniste à mettre fin à l'application du châtiment capital.

Football - Début décevant pour les Bleus. L'équipe de France a concédé le match nul (1-1), mercredi 24 mars à Saint-Denis, après avoir ouvert le score en première période par Griezmann. Prochain rendez-vous dimanche 28 mars (15h) au Kazakhstan.