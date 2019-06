publié le 20/06/2019 à 08:34

Une nouvelle affaire d'erreur médicale révélée au grand jour. À Grenoble, un chirurgien comparaît ce jeudi 20 juin devant le tribunal correctionnel pour avoir confondu sa gauche et sa droite. La victime raconte son calvaire au micro de RTL.



"Je me suis présenté à la clinique Belledonne pour être opéré d'une hanche gauche et le soir au réveil je me suis aperçu que j'avais été opéré de la hanche droite par erreur", témoigne la victime, Bertrand Plumé. Selon lui, une telle erreur est "inexplicable", "le chirurgien n'a pas fait ses contrôles et s'est engagé droit dans son geste chirurgical sans même savoir qui il opérait et pourquoi il l'opérait".

"On m'a réopéré de la jambe gauche le lendemain et il y a eu des conséquences graves à savoir une hémorragie, le sang a écrasé le nerf sciatique", raconte-t-il. "Je suis resté paralysé des releveurs de la jambe droite. Ça rend la position debout difficile, le moindre obstacle sur un sol me fait tomber", ajoute-t-il.

"Depuis maintenant 4 ans et demi c’est un combat incessant pour arriver à obtenir justice. Je suis totalement déterminé à aller jusqu'au bout parce qu'on ne peut pas baisser les bras devant des erreurs aussi graves", conclut-il.