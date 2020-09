"Ma femme a été victime d'une erreur médicale"

publié le 03/09/2020 à 02:21

Josée a été très présente dans l'éducation de sa petite-fille de 34 ans. Elles étaient donc très proches. Mais depuis quelques années, la jeune femme souffle le chaud et le froid vis-à-vis de Josée. Elle voudrait que leur relation s'apaise.

Marie a perdu son fils il y a 5 ans. Il avait 32 ans et souffrait d'une maladie génétique (myopathie de Duchenne). Durant la vie de son fils, elle s'est énormément occupée seule de lui, le père ayant été démissionnaire. Entre l'accompagnement et le deuil de son fils, Marie n'a pas réussi à construire professionnellement et à refaire sa vie sentimentalement.

La femme d'Olivier a été victime d'une erreur médicale il y a 4 ans. Cette erreur a eu des conséquences désastreuses sur la vie de sa femme et de toute la famille (handicap, éloignement de l'entourage). Malgré tout, Olivier témoigne du renfort des liens et de l'amour entre lui, sa femme et leur fils.

Hassan fréquente un homme depuis février. Ce dernier a un comportement qui pose question. De plus, Hassan a cru comprendre que des membres de sa famille avait des problèmes psychiatriques. Doit-il aborder le sujet avec son compagnon ?

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook