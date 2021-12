Il a passé une très mauvaise journée mardi au procès des attentats du 13 novembre. L'enquêteur belge qui a vu et auditionné Salah Abdeslam quelques mois avant les attentats a tenté de se défendre en expliquant qu'il n'y avait pas moyen de percevoir sa radicalisation. Pourtant, beaucoup de signaux inquiétants semblaient visibles.



Les avocats des parties civiles n'ont laissé aucun répit à l'enquêteur. "On est d'accord que Salah Abdeslam s'est moqué de vous ? Vous le convoquez parce que vous avez appris qu'il comptait partir en Syrie, on est en février 2015, et là il vous dit 'Ah non non, jamais', et ça vous suffit ? Vous pensez qu'un jihadiste va vous dire 'Bonjour, je vais rejoindre Daesh ?'". Le policer bredouille : "Nous n'avions pas d'élément concret". L'avocat s'énerve alors, "Mais vous ne cherchez pas ! Le téléphone, Facebook, on ne regarde rien ?".

Sa proximité avec Abdelhamid Abaaoud, qui était l'un des terroristes les plus recherchés du continent à l'époque, était déjà connue. "Salah Abdeslam vous dit que c'est un chouette gars et il ressort libre ?", lui a-t-on lancé.

L'enquêteur persiste et répète qu'il ne s'agissait pas d'une infraction et qu'il n'y avait rien pour l'arrêter mais voilà que la défense s'y met aussi. L'avocate de Salah Abdeslam s'étonne que le café des Béguines, tenu par Brahim et Salah, n'ait été perquisitionné qu'en juin 2016. Aucune photo de la cave, là où étaient visionnées des vidéos sanglantes. Bilan de la perquisition : 31 fourchettes saisies dans un tiroir.

