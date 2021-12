Coronavirus : qui peut prendre rendez-vous pour se faire vacciner et quand ?

Afin de freiner la propagation du virus, la vaccination est désormais le maître mot du gouvernement. Alors que celle-ci était, il y a encore quelques mois, destinée aux plus vulnérables, tous les adultes mais aussi adolescents y sont désormais éligibles. D'ici peu, les enfants de 5 à 11 ans à risques seront eux aussi concernés par la vaccination.

À partir du 15 décembre prochain, les enfants âgés de 5 à 11 ans et exposés à des formes graves du Covid-19, pourront ainsi se faire vacciner, comme l'a annoncé le Premier Ministre, Jean Castex, suites aux recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS). Par ailleurs, le gouvernement espère généraliser la vaccination à l'ensemble des enfants "si possible, d'ici la fin de l'année", a affirmé Jean Catex. Toutefois, le gouvernement attend les avis des scientifiques avant de prendre cette décision. Les adolescents âgés de 12 à 17 ans, peuvent eux, se faire vacciner depuis plusieurs semaines déjà.

Si les personnes de 65 ans et plus, ont elles, toujours été prioritaires en terme de vaccination, elles pourront désormais recevoir leur dose de rappel sans prendre de rendez-vous. Et ce, dans n'importe quel centre.

Le rappel ouvert à tous les adultes

Alors que trois doses sont désormais nécessaire afin de garder un passe sanitaire valide, cette troisième injection doit toutefois se faire en respectant certains délais. Si elle est destinée à tous les adultes, celle-ci doit se faire dès cinq mois après la dernière injection.

Afin de connaître la date de son rappel vaccinal, un téléservice a été mis en place. Accessible depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette, il suffit de se rendre sur le site Mon rappel vaccin Covid.