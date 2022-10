Près de six ans après le début de l'enquête, Jean-Marc Morandini se retrouve face à la justice. Le procès de l'animateur de CNews pour "corruption de mineur de plus de 15 ans" va débuter ce lundi 24 octobre au tribunal correctionnel de Paris. Il est accusé par deux adolescents qui avaient 15 et 16 ans au moment des faits, en 2009 et 2013. Mais quels sont les faits qui lui sont reprochés ?

L'un des deux jeunes a échangé avec l'ancien animateur de NRJ 12 des messages privés sur un réseau social. Ce dernier lui aurait alors décrit des scènes pornographiques. Le second s'est rendu à un casting au domicile de Jean-Marc Morandini pour un remake d'un film américain érotique. Durant cette entrevue, le prévenu lui aurait demandé de se déshabiller, de regarder des scènes de sexe et de se masturber, ce que le jeune homme assure avoir refusé.

Jean-Marc Morandini a nié en bloc les faits et a assuré ne pas se souvenir de ce casting ni du jeune homme. Concernant le premier, il a confié ne pas savoir qu'il était mineur à l'époque des faits.

À écouter également dans ce journal

