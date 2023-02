PSG-Bayern : Mbappé encore à l'entraînement à J-1 et dans le groupe parisien

Kylian Mbappé et Lionel Messi au Camp des Loges le 13 février 2023

Dans la grisaille et le brouillard actuel, voilà enfin une lueur d'espoir pour le PSG. À un peu plus de 48 heures du coup d'envoi de son 8e de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich, mardi 14 février à 21h), et contre toute attente, Kylian Mbappé s'est entraîné avec le reste de l'équipe, dimanche 12 février.

Encore présent auprès de ses partenaires au Camp des Loges lundi 13 février, l'attaquant de 24 ans figure bien dans le groupe de 22 joueurs retenu par Christophe Galtier et annoncé en début d'après-midi. Reste à savoir s'il s'assiéra sur le banc des remplaçants au coup d'envoi ou s'il est en mesure de débuter.

"S'il est sur la feuille de match, il jouera", a annoncé Christophe Galtier en conférence de presse de veille de match. L'entraîneur prendra la décision dans la matinée, après échange avec le principal intéressé, qui ne viendra en tout cas pas faire de la figuration pour faire peur à l'adversaire.

13 jours après une lésion à la cuisse gauche

Victime d'une lésion à la cuisse gauche le 1er février à Montpellier, le numéro 7 du PSG devait initialement être absent trois semaines. Le voilà remis sur pieds 11 jours plus tard. Interrogé sur la possibilité de le voir revenir si vite, Galtier s'était montré pessimiste après la défaite à Monaco (3-1) : "Je ne le pense pas. Il suit son protocole de rééducation. Il a été victime d'une lésion musculaire. On prendra zéro, zéro, zéro risque avec Kylian".

Au début de la séance d'entraînement ouverte aux médias lundi 13 février en fin de matinée, Mbappé a notamment participé à un "toro" avec Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti, Achraf Hakimi et Marquinhos. L'espoir revient chez les supporters au moment de défier un Bayern invaincu depuis 19 rencontres, qui reste sur trois succès de suite et qui n'a perdu qu'une fois cette saison, à Augsbourg.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info