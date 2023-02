Pierre Palmade est conscient. Il pourrait être placé en garde à vue aujourd'hui ou demain et s'expliquer sur les circonstances du drame, notamment sa consommation de cocaïne. Du côté de l'enquête, les deux occupants de la voiture de Pierre Palmade sont toujours recherchés. La police les a appelés à se rendre. Ils ont été vus pour la dernière fois au moment de l'accident en train de s'extraire du véhicule. Une scène qui aurait été filmée par la caméra embarquée d'un autre automobiliste.

Hormis le comédien, l'accident a fait trois blessés graves et causé la perte d'un bébé qu'attendait l'une des victimes. Un enfant de six ans est toujours dans le coma. Le beau-frère de la femme enceinte, qui conduisait la voiture au moment du drame, a subi au moins cinq opérations et se trouve toujours dans le coma.

Si aucune trace de cocaïne n'a été trouvée au domicile de l'acteur lors de la perquisition de sa maison de Cély-en-Bière, l'acteur a bien été testé positif à cette drogue. Deux enquêtes ont été ouvertes : l'une sur les circonstances de l'accident par les forces de police de Melun et l'autre sur l'usage et la détention de cocaïne confiée aux gendarmes. Ces derniers ont d'ailleurs pu mettre la main sur le téléphone de l'humoriste, dont les données seront exploitées.

À écouter également dans ce journal

