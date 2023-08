Un individu a été interpellé en Espagne dans le cadre de l'enquête concernant le meurtre d'une femme dans le VIIIe arrondissement de Paris. Son corps avait été retrouvé à son domicile dix jours plus tôt, poignardée à plusieurs reprises. Le suspect connaissait bien la victime. Il a fallu moins d'une semaine aux enquêteurs de la brigade criminelle parisienne pour l'identifier et le retrouver.

Vendredi dernier, cet homme de 30 ans se trouvait en Espagne quand, grâce à la coopération des différents services de polices, il a été interpellé. Selon le parquet de Paris, il fait partie de l'entourage de Marie-Astrid.

Cette réceptionniste de 39 ans a été retrouvée sans vie, étendue et recouverte d'une couverture sur le sol de sa douche le 13 août dernier. Son visage et ses bras portaient la trace de nombreuses blessures au couteau. Autour de la victime, un appartement en très grand désordre, un canapé lacéré et de nombreuses traces de sang. L'autopsie avait conclu à une mort violente.

Aujourd'hui, le suspect se trouve toujours en Espagne, dans l'attente d'être extradé. Il n'a donc pas encore pu être entendu par les enquêteurs français.

