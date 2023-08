Une infirmière anglaise jugée coupable pour les meurtres de 7 nouveau-nés

Entre juin 2015 et juin 2016, une infirmière anglaise a tué sept nouveau-nés, dans l’hôpital Countess of Chester, où elle travaillait. Dix autres bébés auraient frôlé la mort. Jugée coupable ce vendredi 18 août, Lucy Letby, apparaissait comme "froide, calculatrice, cruelle et tenace" selon l'accusation.

Âgée de seulement 25 ans, c'était la seule membre du personnel médical de l’hôpital Countess of Chester à toujours être de service lors de la dégradation brutale des nouveau-nés, avait souligné le juge James Goss, avant que les 12 jurés commencent à délibérer le 10 juillet. Accusée d'avoir essayé de tuer certains nouveau-nés à plusieurs reprises, 22 charges étaient retenues contre elle, sept pour meurtre et 15 pour tentative de meurtre sur 10 bébés.



"Elle se prenait pour Dieu"

Le procureur Nick Johnson a expliqué que Lucy Letby attaquait les bébés après le départ de leurs parents, quand l'infirmière responsable s'éloignait, ou la nuit quand elle était seule. Elle se joignait ensuite parfois aux efforts collectifs pour sauver les nouveau-nés, voire assistait les parents désespérés. À l'époque, ayant tué sans attirer l'attention, elle était devenue "incontrôlable", a affirmé le procureur. "Elle se prenait pour Dieu".

Elle s'en prenait aux bébés en leur injectant de l’air par intraveineuse, en utilisant leurs sondes naso-gastriques pour envoyer de l'air ou avec une surdose de lait, dans leur estomac. Elle aurait ajouté de l'insuline à des poches de solution alimentaire, délogée le tube respiratoire d'une grande, prématurée et surnourri par sonde une petite victime. Elle pouvait combiner plusieurs agressions.





"Je ne mérite pas de vivre. Je les ai tués exprès parce que je ne suis pas assez bonne pour m'occuper d'eux. Je suis une horrible personne", avait écrit l'infirmière sur un post-it retrouvé chez elle en 2018. Transférée en juin 2016 dans un service administratif, arrêtée une première fois en 2018, puis en 2019, Lucy Letby avait finalement été incarcérée en novembre 2020.

