Les gendarmes sont parvenus à remonter jusqu'à une toute petite zone d'où serait parti le feu, à côté d'une aire de repos. Il a fallu pour cela opérer un travail de fourmi. En effet, dès les premières heures du feu, l'adjudant-chef Christophe de la gendarmerie s'est rendu sur place avec un pompier et un technicien des forêts.

À eux trois, ils constituent la RCCI, la cellule de recherche des causes et circonstances de l'incendie. Un dispositif d'enquête désormais systématique grâce aux marques des flammes sur les arbres et sur les pierres notamment. Ils sont ainsi remontés jusqu'au point de départ : une aire de repos le long de l'A57. "Le principe d'une équipe RCCI, c'est qu'elle remonte le feu à l'envers. C'est un jeu de piste, on part du plus loin et on essaie de retrouver le petit point initial où le feu est parti", explique l'adjudant-chef Christophe.

"À l'origine on arrive sur 2.800 m2 et on finit sur pratiquement 20m2. Après, on va se focaliser au ras du sol, parce que c'est là qu'on est susceptible de trouver l'objet qui a initié l'incendie", précise-t-il. Des mégots ont été retrouvés, ils sont en cours d'analyses. Aucune trace d'incendie volontaire en revanche, ce qui semble renforcer l'hypothèse de l'imprudence.

Un appel à témoin a été lancé, et les gendarmes épluchent vidéosurveillance et téléphonie pour tenter de retrouver les personnes présentent dans la zone lors du départ du feu.

À écouter également dans ce journal :

Football - Nice et Marseille se renvoient la faute après les incidents de dimanche soir. Le match de Ligue 1 entre les deux équipes a dû être interrompu après des jets de projectiles et un envahissement de terrain.



Coronavirus - Les nourrissons sont de plus en plus touchés par le virus, en raison du variant Delta. Ce dernier contamine davantage les jeunes parents non-vaccinés, qui le transmettent à leur bébé.

Rentrée scolaire - Dans moins de dix jours, les écoliers reprendront le chemin de l'école. Une rentrée "quasiment normale" a assuré dimanche Jean-Michel Blanquer. À partir de la 5e, seuls les élèves vaccinés pourront rester en classe s'ils sont cas contact.