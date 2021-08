Incendie dans le Var : Brigitte Bardot demande une "année blanche de la chasse"

Dans le Var, les pompiers combattent depuis cinq jours contre le pire incendie de l'année en France, qui a fait deux morts et de lourds dégâts de la faune et de la flore. "Face à ce désastre écologique il ne faut pas ajouter un autre désastre", a écrit Brigitte Bardot ce vendredi sur Twitter.

L'actrice, très engagée dans la cause animale a lancé un appel au préfet demandant une "année blanche de la chasse" après les dégâts causés par l'incendie. "L'habitat naturel des animaux est détruit, ceux qui n'ont pas été pris au piège des flammes seront nombreux à périr par manque de nourriture", écrit-elle dans un courrier posté sur Twitter et relayé par Var-matin.

"Il serait criminel, d'une lâcheté absolue, d'autoriser les chasseurs à traquer et abattre les survivants de ce drame. Je vous demande aujourd'hui de prendre les mesures qui s'imposent pour surseoir à l'ouverture de la chasse dans le Var", poursuit Brigitte Bardot. "C'est une question de bon sens, la nature a besoin de respirer et les animaux d'une trêve, il faut arrêter cette course folle vers la destruction".