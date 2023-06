Ce sont les images de la nuit et elles sont impressionnantes. Un important incendie s'est déclaré vendredi 9 juin dans la soirée à Bobigny en région parisienne. Les flammes seraient désormais maitrisées, dans les locaux d'une entreprise, spécialisée notamment dans le commerce de textiles.

"L'incendie s'est déclaré dans un entrepôt qui stocke plusieurs matériaux : du textile, des trottinettes et des batteries", a rappelé Emmanuel Yborra, le préfet de Seine-Saint-Denis. Il a également rappelé le dispositif conséquent mis en place face à l'intensité de l'incendie : "Nous avons douze lances qui sont déployées, plus de 200 sapeurs-pompiers, ainsi qu'une soixantaine de véhicules."

Si aucune victime n'est à déplorer, des incertitudes demeuraient quant à la toxicité des fumées dégagées. Vendredi soir, la préfecture recommandait aux habitants de garder leurs fenêtres fermées par mesure de précaution : "Nous avons demandé des analyses des fumées qui se dégagent de cet incendie", a ajouté le préfet.

Bonne nouvelle : le seuil de toxicité n'a finalement pas été atteint. "Et il n'y aura pas de propagation à d'autres bâtiments." Une enquête doit être ouverte afin de déterminer les causes de l'incendie, qui sont pour l'heure toujours inconnues.

