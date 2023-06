"J'ai eu le réflexe d'écarter le coup", témoigne Youssouf, survivant de l'attaque à Annecy

Au lendemain de l'attaque qui a jeté l'effroi à Annecy, où un homme s'en est pris à des passants et à de très jeunes enfants sur une aire de jeu, au couteau, l'émotion et la sidération restent vives. L'attaque a blessé quatre enfants et deux adultes. Parmi eux, Youssouf, 78 ans.



Le retraité a pris un coup de couteau au niveau du bras, il a pu rentrer chez lui, vendredi 9 juin et a accepté de témoigner pour RTL. L'homme était sorti pour aller faire du vélo au bord du lac. "J'étais assis sur un banc, j'ai entendu des cris, mais je n'ai pas vu ce qu'il se passait", a expliqué l'homme.

"Les gens criaient 'aidez-nous, il a un couteau'", a indiqué Youssouf, qui était encore sur le banc lorsque l'assaillant, qui est passé derrière lui, l'a attaqué et a tenté de le poignarder dans le ventre.



"Heureusement, j'ai eu le réflexe, avec mon bras gauche, d'écarter le coup", a confié le retraité. Ce geste lui a probablement sauvé la vie. Deux jeunes présents au moment des faits, Lilian et Henri, suivaient l'assaillant pour le faire fuir du parc. Cela a empêché l'homme de donner un autre coup à Youssouf.

"Il n'a pas dit de slogan"

"Il m'a juste coupé au niveau du coude et à la main gauche, sur trois centimètres de profondeur", a détaillé le retraité. L'assaillant a ensuite blessé un autre homme avant d'être pris en chasse par deux policiers.

"Il était costaud, il devait être un peu dérangé", a indiqué Youssouf à propos de l'homme qui l'a attaqué. "Il n'a pas dit de slogan politique ou de slogan religieux", a-t-il ajouté.

Youssouf a eu une pensée pour les enfants, qui resteront marqués à vie par cette attaque. Le retraité, qui a été félicité par Emmanuel Macron pour son courage, ne souhaite pas penser au fait qu'il est un survivant.

"J'essaie de vivre normalement, ce matin, je suis retourné au même endroit [...] si je commence à rester à la maison, à réfléchir à tout ça, ça peut avoir des effets", a assuré l'homme de 78 ans.

