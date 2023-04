Un immeuble de quatre étages s'est effondré à Marseille, dans la nuit de samedi à dimanche. Une importante déflagration a secoué le quartier du Camas à minuit 40, près du centre-ville. D'importants moyens ont été déployés pour retrouver d'éventuelles victimes, mais un incendie dans les décombres complique la tâche des secours. Le bilan, encore provisoire, fait état de plusieurs blessés. Le maire de Marseille Benoît Payan a prévenu qu'il fallait s'attendre à déplorer des victimes.

Des habitants d'une dizaine d'immeubles ont par ailleurs été évacués. L'explosion a été entendue de très loin, jusqu'à plusieurs kilomètres. Dans la rue Tivoli et les rues adjacentes, les habitations ont tremblé et les vitres ont volé en éclats.

Les causes de l'effondrement ne sont pas encore connues, mais la piste d'une explosion causée par le gaz est "possible" selon le préfet de la région des Bouches-du-Rhône. Les riverains, interrogés par RTL, ont fait part de leur incompréhension face à ce drame.

"Les immeubles sont en bon état, on n'a jamais eu de soucis"

Dans ce quartier, ce sont des immeubles typiquement marseillais, ceux dits "trois fenêtres", avec quatre ou cinq étages. Les habitants, eux, ne comprennent pas l'origine de ce drame. "J'étais en train de regarder la télé et d'un coup il y a eu une grosse secousse, et un gros 'boum'. Je suis sorti au balcon et j'ai vu un gros nuage de fumée. Les immeubles du quartier sont en bon état, on n'a jamais eu de soucis", assure Salima, dont les enfants sont scolarisés dans la rue Tivoli.

"Ce sont des immeubles classiques, entretenus normalement. On a de bons syndics, les travaux sont effectués. Nous on a eu récemment un ravalement de façade, comme dans la rue Tivoli. C'est incompréhensible", appuie Naïma.

Autant le maire que le préfet ont semblé écarter une insalubrité de l'immeuble dans un quartier plutôt connu pour ses restaurants, bars et son ambiance nocturne. L'effondrement rue d'Aubagne de deux immeubles, au cœur du quartier populaire de Noailles, un autre quartier du centre de Marseille, en novembre 2018 avait fait huit morts. Ces immeubles étaient dans un grave état d'insalubrité.



A écouter également

GIGN - Le 25 mars dernier, un gendarme du GIGN a été tué dans le cadre d'une opération contre l'orpaillage illégal. L'auteur présumé du tir a été placé en rétention judiciaire, selon les informations de RTL.



Manifestations - Les prochains défilés contre la réforme des retraites sont prévus jeudi 13 avril. Pourtant, ils étaient 150 manifestants samedi à Boucau, un petit du village du Nord, en plein week-end de Pâques. "On veut que ce mouvement rural s’étende", a déclaré l'organisateur à RTL.

Ligue 1 - Le PSG s'est donné de l'air en battant difficilement Nice (2-0), sur la Côte d'Azur. Les Parisiens reprennent six points d'avance sur Lens, leur dauphin, qu'ils affronteront samedi prochain.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info