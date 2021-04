Hérault : un corps retrouvé, "très probablement" celui d'Aurélie Vaquier

publié le 07/04/2021 à 21:51

La macabre découverte a eu lieu au sous-sol de l'habitation, sous une dalle de béton. Un corps a été retrouvé dans la matinée du mercredi 7 avril à Bédarieux, dans l'Hérault, au domicile du compagnon d'Aurélie Vaquier. Des recherches avaient déjà été effectuées dans cette cave par le frère de la disparu, Jérémy, et des amis, en vain. Les policiers ont finalement pu retrouver la victime grâce au géoradar de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN).

Cette femme de 38 ans avait disparu il y a plus de deux mois, le 28 janvier dernier. Selon Raphaël Balland, le procureur de Béziers, le cadavre découvert est "très probablement" celui d'Aurélie Vaquier. "J'espère que la gendarmerie fera son travail pour comprendre ce qu'il s'est passé et comment", a réagi Jérémy, toujours effondré par la nouvelle, réclamant que "justice soit faite" et que les "coupables payent très cher".

Raphaël Balland a évoqué "la présence d'un tatouage très reconnaissable et d'un piercing" après la découverte de ce cadavre, qui a entraîné le placement en garde à vue du compagnon de la disparue en fin de matinée. En couple depuis seulement quelques mois au moment de la disparition, son compagnon Samir a toujours été confus dans ses explications et avait tardé à donner l'alerte.

Une autopsie et un scanner seront effectués jeudi pour tenter de comprendre les circonstances de sa mort. Des prélèvements ADN seront également réalisés pour confirmer l'identité de la victime.