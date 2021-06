Bac 2021 : les sujets probables pour l'épreuve de philosophie en voie générale

publié le 12/06/2021 à 06:00

L'épreuve du Bac de philosophie aurait lieu le 17 juin prochain avec au choix trois sujets de dissertations ou une explication de texte. Le programme de terminale générale regroupe trois grands thèmes : "L’existence humaine et la culture", "La morale et la politique" et "La connaissance". Pour être prêt le jour J, il vous faut réviser chaque notion du programme. RTL, en partenariat avec digiSchool, vous indique les sujets probables pour l’épreuve du bac de philosophie.

Quelques sujets chauds pour commencer. Les notions les plus susceptibles de tomber sont le bonheur et la liberté, deux notions liées entre elles. La nature, le devoir et la technique sont trois autres thèmes à réviser : revoyez les auteurs et concepts qui y sont rattachés. Enfin, la vérité fait également partie des sujets chauds du bac 2021.

Un sujet type pour vous entraîner : Le bonheur est-il une illusion ?

Des sujets tièdes

Vous retrouvez dans cette sélection l’art, la science ou encore la raison. Un sujet d’entraînement qui pourrait vous aider : Faut-il toujours être raisonnable ?



La justice et l’État, sujets tièdes également, sont à revoir. Une des notions qui définit l’existence humaine, la conscience, est aussi à travailler.

Sujets froids, peu susceptibles de tomber

Parmi les thèmes les moins probables de tomber au bac 2021, on retrouve l’autre versant de la conscience : l’inconscient. De plus, vous devez savoir ce qui définit la culture et comment elle se matérialise : par la religion et le travail, entre autres. Le temps et le langage font également partie des sujets froids, réfléchissez à ce sujet : Le langage est-il le propre de l’homme ? Toutefois, retenez bien que vous devez réviser ces notions autant que les autres !

Pensez également que des thèmes sont liés à la notion de morale comme la vérité, la liberté ou encore la conscience.

> La morale (fiche de révisions) | Bac de philosophie - Terminale

Conseils pour l’épreuve de philosophie

Pour l’épreuve du bac de philosophie, il est nécessaire de savoir appliquer la méthodologie et connaître les pensées des auteurs et leurs concepts pour l’ensemble des dix-sept notions au programme afin d’argumenter et de poser votre réflexion. Connaissances et méthodologie ne vont pas l’un sans l’autre.

N’oubliez pas de réviser les citations dont vous maîtrisez le sens pour chaque notion. Être philosophe s’apprend petit à petit : persévérez dans vos révisions et faites-vous confiance !

DigiSchool vous propose de regarder la rediffusion de leur live sur les sujets probables de l’épreuve de philosophie sur leur chaîne YouTube. RTL, associée à DigiSchool, vous souhaitent bon courage pour vos révisions comme pour le jour J !

> Bac de philosophie 2021 : 15 sujets probables