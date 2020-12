publié le 07/12/2020 à 06:45

Le parc du château du Sautou, dans les Ardennes, cache-t-il le corps d'Estelle Mouzin ? De retour sur les terres de Michel Fourniret, pour entamer de nouvelles fouilles, les enquêteurs vont tenter de répondre à cette question à partir de ce lundi 7 décembre.

17 ans après la disparition de la fillette, le tueur en série, qui a reconnu l'avoir tué, aurait récemment livré des indications précises sur le lieu où Estelle pourrait avoir été enterrée. C'est dans une zone située dans l'épaisse forêt de ce manoir, vaste de 15 hectares, que pourrait se trouver le corps d'Estelle Mouzin.

La piste est jugée sérieuse par les enquêteurs, ce qui donne des espoirs à la famille de la victime, comme le confie Me Didier Seban, l'avocat du père de la fillette : "C'est un périmètre qui a été identifié et qui est corroboré par le dossier et un certains nombre de déclarations. [...] On espère enfin pouvoir donner une réponse à la famille d'Estelle".

Dans cette même forêt, deux corps ont déjà été retrouvés, ceux d'Élisabeth Brichet et Marie-Jeanne Desramault, victimes de l'ogre des Ardennes. La juge en charge de l'enquête, Sabine Carice, a tenté d'obtenir d'ultimes informations avant la reprise des fouilles à laquelle n'assisteront pas Michel Fourniret et son ex-femme Monique Olivier.

