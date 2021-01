publié le 21/01/2021 à 07:01

C'est une affaire sans cadavre. Maurice Agnelet avait été condamné en 2014 pour le meurtre mystérieux d'Agnès Le Roux. Décédé hier, le mercredi 20 janvier, il aura toujours clamé son innocence.

Le corps de la riche héritière niçoise n'a jamais été retrouvé, et Maurice Agnelet, libéré le mois dernier pour des raisons de santé, emporte avec lui beaucoup de secrets.

Selon Jean-Charles Le Roux, le frère d'Agnès "ça signe la fin de l'histoire Agnelet, l'histoire de l'assassinat d'Agnès puisqu'on savait pertinemment de toute façon qu'il ne reconnaitrait jamais rien et ne dirait jamais rien". Aucun des membres de la famille Roux n'avait le moindre espoir qu'il dise quelque chose, même une fois condamné ou à l'approche de la mort. La famille et le frère d'Agnès Roux savaient qu'il fallait faire son deuil autrement et que le corps ne serait jamais retrouvé.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - L'espoir de voir la situation sanitaire s'améliorer dans quelques mois est présent. Les festivals de l'été commencent déjà à s'organiser. Le patron du Helfest espère être fixé le plus tôt possible.

Epidémie - Les stations de ski ont été fixées le mercredi 20 janvier. Il n'y aura pas de réouverture de remontées mécaniques le mois prochain. Le secteur des sports d'hiver se dirige probablement vers une saison blanche.

Vaccination - La campagne se poursuit, près de 700.000 Français ont désormais reçu la première injection. À ce rythme, le chiffre du million promis d'ici la fin du mois, devrait être largement atteint malgré quelques problèmes d'organisation comme des reports de rendez-vous ou des fermetures de centre faute de stock insuffisant.