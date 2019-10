Affaire Agnès Le Roux : le combat d’une famille pour la vérité face à Maurice Agnelet

publié le 23/10/2019 à 07:15

Octobre 1977. Agnès Le Roux, héritière du palais de la Méditerranée, un prestigieux casino niçois, disparaît. Sa famille ne s'inquiète pas tout de suite, la jeune femme de 28 ans est une habituée des voyages improvisés. Mais les semaines passent et la jeune femme ne donne toujours aucun signe de vie.

Sa mère et son frère cadet, Jean-Charles Le Roux, vont remuer ciel et terre pour comprendre où est passée Agnès et ce qui lui est arrivé. La seule personne à ne pas s’inquiéter est son amant, Maurice Agnelet, un avocat à la réputation sulfureuse très connu de la région. Pendant près de 40 ans, l'homme va assurer ne pas être impliqué dans la mort d'Agnès Le Roux. Mais la famille de la victime, guidée par son intime conviction, va se battre pour que la justice le condamne.

Au micro de Jean-Alphonse Richard, Jean-Charles Le Roux retrace les 37 ans de combat mené par sa famille pour qu'enfin la vérité éclate. Une affaire avec en toile de fond la '"guerre des casinos" qui à la fin des années 1970 fait la une des journaux, une guerre où argent et rivalité sont maîtres.

