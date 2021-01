publié le 19/01/2021 à 09:36

La campagne de vaccination se poursuit : plus de 87.000 franciliens ont été vaccinés, soit moins d'1% de la population en région parisienne. Une statistique qui ne satisfait pas Aurélien Rousseau, directeur régional de l'ARS Île-de-France. Il attend "plus de vaccins disponibles" alors que les marges de sécurité sont épuisées.

"Cette semaine, on a eu un fort désagrément avec une réduction des doses, qui nous a obligé à utiliser l'intégralité des marges de sécurité", explique le directeur de l'ARS Île-de-France. "On est en flux tendu, on n'a plus rien en réserve", ajoute-t-il, précisant que les laboratoires ont annoncé le même nombre de vaccins la semaine prochaine. Les livraisons des sérums devraient ensuite augmenter progressivement.

Aurélien Rousseau se veut toutefois rassurant : il souligne que "la machine est lancée" : "toutes les doses livrées par Pfizer sont mises dans le circuit". "Dans 15 jours, on aura vacciné tous les Ehpad de la région, soit 700 établissements au total, indique le directeur, ce qui représente 40.000 à 50.000 vaccinations".

En ce qui concerne les plus de 75 ans hors Ehpad, près de 150.000 rendez-vous ont d'ores et déjà été fixés. D'ici la fin du mois, plus d'un million de personnes auront été vaccinées, d'après les estimations de l'ARS Île-de-France.