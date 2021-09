INFO RTL - 5G : le nombre d'antennes-relais dégradées en forte baisse

Crédit : Valentino Belloni / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Le nombre d'actes de dégradations des antennes-relais 5G est presque deux fois moins important que l'an dernier. On en dénombre 63 depuis le début de l'année. Les profils des auteurs restent sensiblement les mêmes, avec deux dominantes.

D'une part, il y a ceux rattachés à l'ultra gauche. Ces personnes revendiquent une lutte contre le "techno-totalitarisme". D'autre part, il y a les membres de groupes complotistes. Eux, s'attaquent aux pylônes pour arrêter une soi-disant transmission de la Covid-19 via la téléphonie mobile. La zone la plus touchée est toujours le sud-est de la France.

Cette baisse du phénomène s'explique par le déconfinement, étant donné que le télétravail n'est plus la règle. Brouiller les télécommunications a donc moins d'intérêt pour ceux qui voudraient s'en prendre au fonctionnement des entreprises et de l'État. Enfin, depuis le pic de dégradations des antennes 5G au printemps 2020, les réseaux télécoms sont en contact régulier avec les services de renseignements. Si une menace est détectée, l'opérateur est alerté et un dispositif de vigilance accrue est mis en place sur le site.

Guyane - Au micro de RTL ce jeudi 23 septembre, Christiane Taubira refusait clairement d'appeler à la vaccination en Guyane, "faute d'avoir des éléments d'information suffisants", a-t-elle déclaré. Ces propos ont été très critiqués notamment par des soignants sur place où la situation sanitaire ne cesse de se dégrader.

Orléans - La police judiciaire d'Orléans a démantelé un réseau de trafiquants de faux passe sanitaires grâce à la complicité d'une infirmière qui recevait les patients mais qui jetait les doses à la poubelle. Ils en ont émis une soixantaine pour au moins 10.000 euros de gains. Les autorités françaises estiment que 36.000 personnes en France sont soupçonnées d'avoir bénéficié de faux QR codes.

Présidence - Emmanuel Macron gagne 6 points de popularité dans les sondages. Le président est à 46% d'opinion favorable. Il revient à un niveau d'avant la crise des "Gilets jaunes". C'est le résultat de notre baromètre BVA-Orange pour RTL. Autre enseignement, plus de deux Français sur trois sont favorables à la prolongation éventuelle du passe sanitaire.