36.000. C'est le nombre de faux passes sanitaires présumés que l'Assurance maladie annonce avoir répertorié à ce jour. Cela fait au moins un faux passe par commune française. D'après le directeur général de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie Thomas Fatome, au micro de RTL ce jeudi 23 septembre, les réquisitions à ce sujet n'ont cessé d'augmenter depuis cet été.

"Ce qu'on voit, c'est une augmentation des réquisitions des services de police et de justice depuis plusieurs semaines, depuis l'été. Des enquêtes sont en cours. On a aujourd'hui près de 265 réquisitions des services de police et de justice, une soixantaine de plaintes pénales qui ont été déposées", a précisé Thomas Fatome, ajoutant que "tout ce qui compte, c'est la mobilisation, la lutte contre ces faux passe sanitaire pour préserver la santé de nos assurés."

Selon le directeur général de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie, les contrôles ont été renforcés sur le terrain. "Nous-mêmes, nous menons des contrôles, nous croisons nos bases de données pour repérer ce qu'on appelle les atypies. Puis on déclenche un certain nombre de contrôles avec nos caisses sur le terrain".

SNCF - Comment faire du neuf avec du vieux. La SNCF a décidé de relancer le train corail. On va bientôt pouvoir faire Paris-Lyon pour 10 euros. Un prix auquel on pourra également admirer le paysage puisque le trajet durera 5 heures. Ces trains des années 70 vont être rénovés de couleur rose et passeront par Melun, Dijon ou encore Chalon-sur-Saône. Des trajets qui ne dépasseront jamais les 30 euros.

Eric Zemmour - Il l'annonçait dès hier soir sur les réseaux sociaux, son avocat le confirme sur RTL. Le polémiste a décidé de saisir la justice après la Une de Paris Match, montrant une photo de lui avec sa "très proche conseillère", c'est le titre. "Ces photos ont été faites dans une intention de nuire", a assuré l'avocat du polémiste Me Olivier au micro de RTL.

Culture - La moitié des produits achetés avec le chèque culture sont des mangas, 47% précisément. Ces chèques de 300 euros sont distribués à plus de 700.000 jeunes de 18 ans