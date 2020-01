publié le 19/01/2020 à 06:24

Il avait alerté de la présence d'Emmanuel Macron, au théâtre des Bouffes du Nord, vendredi 17 janvier, quelques minutes avant que quelques dizaines de manifestants tentent de pénétrer dans la salle de spectacle.

Taha Bouhafs, journaliste engagé, a été interpellé dans la foulée. Il aura passé quelques 24 heures en cellule, puisque sa garde à vue a été levée sans mise en examen, samedi 18 janvier, peu avant 23 heures. Le jeune homme de 22 ans a été présenté devant un juge qui a ouvert une information judiciaire pour "participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations". et "organisation d'une manifestation non-déclarée".

C'est ainsi que le militant est placé sous le statut de "témoin assisté", entre la mise en examen et la qualification de témoin simple. Son avocat a déclaré avoir déposé plainte pour violation des droits individuels, et dénoncé une "affaire d'État".

"C'est un dépassement inédit des atteintes à la liberté d'informer et aux droits des journalistes, à la demande de l'Élysée", a déclaré Me Arié Alimi.

