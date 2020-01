publié le 18/01/2020 à 13:37

Les réactions ne se sont pas faîtes attendre. Au lendemain de la sortie perturbée d'Emmanuel Macron au théâtre des Bouffes du Nord à Paris ce vendredi 17 janvier, plusieurs responsables et opposants politiques ont pris la parole, à l'image de Marlène Schiappa, pour dénoncer l'attitude de certains manifestants, qui ont tenté de pénétrer dans l'enceinte.

La secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes fustige leur comportement et évoque "une attaque à l'ordre public" : "C'est une attaque en vérité contre la démocratie et contre l'ordre public parce que ça n'est pas uniquement la question du président de la République. On a là une personne qui se rend au théâtre avec son épouse et qui est prise à partie par un certain nombre de manifestants, dont certains ont des intentions violentes".

Selon Marlène Schiappa, cette sortie perturbée n'est pas un "fait isolé" : "On a appris ce matin que le restaurant de La Rotonde avait été probablement brûlé par un incendie criminel. Le siège de la CFDT a également été envahi avec des menaces et des intimidations".

L'ancienne adjointe au maire du Mans estime également "qu'il faut que la société se réveille et ne tolère plus toutes ses formes de violence, non seulement contre le président de la République, mais contre n'importe quel citoyen parce qu'on ne sait pas vers qui seront tournées ces violences en groupe si on va vers une forme de loi de la jungle".