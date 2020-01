L'horoscope du 19 janvier 2020

publié le 19/01/2020 à 05:28

Bélier

Si vous voulez plaire aujourd'hui, essayez plutôt l'humour. Le charme et la délicatesse vénusiens ne seront pas aussi efficaces que quelques bons mots. Vous recevez un bon aspect de Mercure et vous avez des chances d'être plus drôle que séduisant, Vénus se trouve dans votre 12e secteur, un secteur romantique ; or, à moins d'un ascendant Balance ou Poissons, vous n'êtes pas très calé en romantisme.

Taureau

1er décan, vous serez sous le charme d'une amitié que vous aimeriez bien transformer en une relation plus amoureuse... En tout cas vous êtes prêt. Mais vous vous interrogez sur les sentiments de l'autre et sur la durabilité de la relation. Cela dit, c'est normal pour un Taureau, vous savez que vous vous attachez profondément, alors autant vous attacher à quelqu'un qui en vaut la peine.

Gémeaux

1er décan, Mars ne s'oppose plus à vous et vous avez en tête la possibilité d'atteindre l'un de vos objectifs, c'est-à-dire d'obtenir un contrat durable. Vous avez été longtemps dans une forme d'instabilité sur le plan professionnel (ou dans votre vie privée, selon votre thème) mais vous disposez en ce moment d'un aspect qui pourrait vous permettre de vous installer durablement dans un travail.

Cancer

Il se pourrait que vous fassiez une agréable rencontre ces jours-ci, en tout cas si vous êtes de fin juin. En outre, on parlera mariage dans certains couples. Jupiter étant face à vous, vous pourriez avoir envie d'officialiser votre union et il semble que rien ne s'y oppose. Je dis bien " il semble ", car je ne dispose pour ces prévisions que d'un seul élément de votre thème. Or, il y en a beaucoup d'autres...

Lion

La dissonance Mercure/Uranus est passée 1er décan, profitez de ce dimanche pour faire le point et pas tout seul dans votre coin. Sollicitez l'avis de vos proches. Ils ne seront probablement pas d'accord avec votre vision de la situation, ou c'est vous qui trouverez qu'ils sont trop pessimistes. Il y a probablement un juste milieu et l'aspect se terminant bientôt, vous devriez normalement savoir quoi faire.

Vierge

1er décan jusqu'à mercredi prochain et 2ème décan par la suite, vous pourriez trouver un accord très profitable, le plus souvent dans le domaine professionnel. Cependant, il n'est pas impossible qu'on tente de vous séduire et que vous ne soyez pas insensible au charme de la personne. Mais nous en reparlerons la semaine prochaine car Vénus sera conjointe à Neptune, Mars en dissonance avec elles et j'ai bien peur qu'une désillusion attende certains.

Balance

C'est le quotidien en famille qui vous réjouit en ce moment parce que vos proches sont peut-être moins difficiles à vivre, ou que vous les voyez moins. Peut-être que vous êtes très occupé par votre travail, ou que vous avez des déplacements à faire, et cela met de la distance entre vous et ces membres de la famille qui vous créent parfois des tracas que vous supportez de moins en moins.

Scorpion

Après une semaine compliquée pour le 1er décan, la conjoncture vous propose un très agréable dimanche et un début de semaine où la détente sera au programme. Vous aurez peut-être plus de temps pour vous et pour vous plonger dans des jeux ou dans vos loisirs habituels, précisément ceux dont vous avez besoin pour vous sentir bien. 2e décan, vous suivrez le même mouvement dès mercredi prochain.

Sagittaire

Né en novembre, l'ambiance est moins stressante et c'est surtout parce que vous êtes moins exigeant, moins soupe au lait et plus enclin à communiquer. Mercure, planète des échanges, se trouve en effet en bon aspect avec vous depuis vendredi et cela va durer jusqu'à mercredi. Et si vous devez vous expliquer avec quelqu'un, un proche avec qui vous avez eu des mots, c'est le bon moment : vous saurez trouver les mots pour qu'on vous comprenne.

Capricorne

Vénus et Jupiter s'accordent pendant quelques jours, et vous allez avoir du plaisir à être avec l'un de vos proches, ou à séduire dès demain l'un de vos clients. En tout cas, toute entreprise de charme marchera, mais... Vous aussi, vous pourriez être séduit par quelqu'un que vous trouverez drôle et sensible. Cela ne signifie pas qu'il se passera quelque chose de concret, mais ce n'est pas exclu non plus.

Verseau

L'harmonie entre Vénus et Jupiter indique que vous pourriez retrouver un objet, quelque chose à quoi vous tenez et qui avait mystérieusement disparu. L'objet pourrait même avoir disparu depuis longtemps, quelque chose de valeur et que vous étiez désolé d'avoir égaré. Mais la conjoncture peut s'interpréter autrement : dans les prochains jours, une rentrée d'argent que vous n'attendiez pas, par exemple.

Poissons

De chez vous, Vénus regarde Jupiter avec amitié. 1er décan, vous serez le charme et la gentillesse incarnés ; on vous sera reconnaissant de votre générosité. Il se peut aussi que vous passiez des moments vraiment très agréables avec un/e ami/e, éventuellement quelqu'un dont vous avez fait la connaissance récemment et avec qui vous vous sentez en phase. Amitié, amitié amoureuse, tout est possible.