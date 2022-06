Quand les trains à grande vitesse (TGV) sont complets, il reste tout de même quelques solutions. La première de s'inscrire sur les listes d'attente pour les TGV low-cost, les Ouigo. Il y a toujours des passagers qui annulent leurs billets, même à la dernière minute, et il suffit de s'inscrire sur le site de la compagnie pour en être avertis.

Il faut aussi penser à la concurrence, la compagnie Trenitalia opère aujourd'hui des trains entre Paris et Lyon, ce qui peut permettre de continuer son trajet par d'autres moyens, comme le conseille Christopher Michau, responsable des partenariats pour Trainline : "La grande vitesse est très chère, voire pas disponible du tout. On peut quand même trouver des affaires en étant prêts à mettre un peu plus de temps, en combinant, par exemple, une offre à grande vitesse et un train à vitesse classique, ou avec le bus. Cela permet non seulement d'avoir de la disponibilité sur une ligne très demandée, mais également des tarifs beaucoup plus bas".

Pensez donc aux Intercités et au TER, plus lents mais tout aussi efficaces pour partir en vacances. On peut aussi trouver des billets de TGV à la revente, mais uniquement les billets cartonnés qui ne sont pas nominatifs. Comme toute vente d'occasion entre particuliers, il faut rester très vigilants.

