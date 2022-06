DOCUMENT RTL - Noyade : un septuagénaire raconte son sauvetage survenu devant notre reporter

Avec l'arrivée de l'été, les noyades se multiplient sur les côtes françaises. Gilles a été emporté par une baïne à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, un courant très fort qui tire les nageurs au large. Sous l'eau pendant de (trop) longs instants, il témoigne sur RTL de sa mésaventure (survenue sous les yeux de notre reporter), heureusement sans conséquence.

"Il y avait 50-60 centimètres d'eau. Cela m'a fait tomber et j'ai bu la tasse je ne sais plus combien de fois", raconte l'homme de 78 ans. "Cela allait mal, à chaque fois que je voulais me relever, les vagues et le courant me repoussaient. Sur la tête de mes enfants, une minute de plus et j'étais mort", relate-t-il.

Gilles est finalement secouru par deux femmes qui le sortent de l'eau en quelques secondes en le tirant par les bras. "C'était assez impressionnant" témoignent les sauveteuses improvisées. Des affiches préviennent de ce risque de baïne, mais la plage n'était pas surveillée ce jour-là.

