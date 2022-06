Trains : qu'est-ce que la liste d'attente de Ouigo pour les trains complets ?

"Nous avons beaucoup de trains qui sont complets, notamment l'été, quasiment 40% (...) Or on sait qu'on a des clients supplémentaires qui voudraient voyager avec nous", a exposé Florian Etchanchu, responsable de la stratégie d'offre chez Ouigo, lors d'une présentation à VivaTech. Pour pallier ce problème, la SNCF et la start-up Fairlyne vont proposer à la fin du mois de juin une liste d'attente qui permettra d'obtenir le billet d'un voyageur se désistant d'un train complet.

"Il y a énormément de 'no show', environ 10%", a ajouté Florian Etchanchu, c'est-à-dire des voyageurs qui ne prennent finalement pas le train alors qu'ils ont acheté un billet. Mais les billets Ouigo ne sont ni annulables, ni remboursables. Une nouvelle option, proposée fin juin sur le site et l'application Ouigo, permettra aux voyageurs renonçant à leur voyage de s'inscrire pour proposer leur billet. S'ils trouvent preneur, ils récupèreront 80% du prix.

De leur côté, ceux qui voudront voyager dans un Ouigo affiché complet pourront - sans engagement - s'inscrire sur une liste d'attente et se verront proposer les sièges abandonnés par ceux ayant renoncé à leur voyage. La SNCF précise que ces clients paieront le prix "normal" du billet.

