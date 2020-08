publié le 28/08/2020 à 05:46

Les agressions contre les chauffeurs de bus se multiplient en France ces derniers mois. Le dernier exemple en date s'est déroulé dans la soirée de ce mardi 25 août, à Dugny, en Seine-Saint-Denis, où un conducteur de la ligne 133 a été agressé par plusieurs jeunes hommes à cause d'un différend de circulation. Trois personnes ont été placées en garde à vue dans cette affaire.

Cette scène de violence a été filmée et partagée sur les réseaux sociaux. On y voit un chauffeur de bus dans la rue entouré par plusieurs individus agressifs qui lui tirent les cheveux et assènent plusieurs coups de pied tandis que des passants tentent de s'interposer.

Olivier Davoise, secrétaire général de la CGT à la RATP, dénonce ces agressions à répétition contre les chauffeurs de bus qu'il explique par "une demande de renseignement que le machinisme n'est pas en mesure de pouvoir répondre comme le port du masque ou la validation du titre de transport". "Il est inacceptable d'avoir à affronter l'agressivité des usagers de la route ou des passagers alors qu'on est juste là pour transporter des gens et assurer un service public" a-t-il ajouté.

Pour augmenter la sécurité, la régie publique a installé des vitres anti-agression, des caméras embarquées et une alarme discrète peut être actionnée en cas de danger. La RATP déplore toutefois que cette sécurisation soit limitée si les violences se déplacent à l'extérieur du bus.

