publié le 26/10/2018 à 16:55

L'incident intervenu mardi 23 octobre vers 23 heures, s'est déroulé dans le bus 399 reliant Massy à Juvisy, dans l'Essonne, selon la RATP. Un jeune homme avec une veste à capuche orange, s'en est pris à une femme avant que plusieurs passagers ne s'interposent et calment l'agresseur.



"En passant, le jeune a bousculé une dame assise. Elle lui demande de s'excuser, il l'insulte. Elle répond que sa mère l'a mal élevé, puis l'insulte aussi. Le jeune lui met une gifle" raconte au Parisien Hany, un jeune homme de 18 ans, qui a filmé la scène avec son portable. Dans la rixe, le jeune agresseur fait tomber les lunettes d'un des passagers, qui va alors lui adresser plusieurs coups de poings.

En 2 jours, la vidéo postée par Hany sur son compte Twitter a déjà été vue plus d'un million de fois. Le jeune homme explique au Parisien qu'il a eu le reflex de filmer car " il est important de montrer la violence et les incivilités dans les transports, et l’absence de répercutions". Selon la RATP, les forces de l'ordre ont été prévenues après que le chauffeur ait activé son alarme, mais personne n'a été interpellé.

Le 91 c un délire. Trop de boug mal éduqués pic.twitter.com/xrsCL6OIen — snap: hany.91 (@hany91egy) 23 octobre 2018