Lycéen mort pendant le bac : "Je voulais porter secours (...), on m'a dit d'aller me rasseoir", raconte un ami

Lycéen mort pendant le bac : "Je voulais porter secours (...), on m'a dit d'aller me rasseoir", raconte un ami

Ils étaient 70 élèves, en classe de terminale au sein de la filière STMG, à commencer à travailler sur leur sujet au lycée Gaston Berger, à Lille. À 14h15, mardi 21 mars, un adolescent de 17 ans s'est effondré. Un rang derrière lui, Amine, son meilleur ami le voit alors tomber dans la salle.



"Au moment où il est tombé par terre, j'ai [atténué] un peu sa chute. C'est moi qui ai prévenu, qui ai crié pour demander à l'aide. Deux surveillants sont passés, ils m'ont demandé d'aller me rasseoir. Je voulais lui porter secours, lui enlever sa veste. Je me suis dit : 'C'est mon ami, je ne vais pas le laisser au sol comme ça", raconte le jeune homme au micro de RTL.

Il assure qu'aucun massage cardiaque "n'a été effectué" sur l'adolescent victime du malaise. "J'ai pu voir ses mains et sa tête violettes", se souvient-il. Selon plusieurs témoins, l'adolescent serait resté près de cinq minutes au sol sans réaction, avant l'arrivée des secours quelques minutes plus tard. Semih passait lui aussi le bac, ce mardi. "Le temps que les pompiers arrivent, ils [les surveillants et encadrants] nous ont demandé de sortir et d'aller dans une autre salle pour continuer l'épreuve. Personne n'arrivait à se concentrer. Tout le monde était choqué", raconte le lycéen sur RTL.

L'épreuve a, finalement, été annulée et reportée d'une semaine. Atteint d'une pathologie cardiaque, le jeune homme de 17 ans est mort au CHU de Lille, le soir-même à 19 heures. Une cellule de crise a, immédiatement, été mise en place au lycée. Contacté, l'établissement assure à RTL que les secours ont été contactés "le plus rapidement possible".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info