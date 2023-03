Loire-Atlantique : le pont de Saint-Nazaire fermé jusqu'à nouvel ordre

Ils étaient une centaine de manifestants - dockers, manutentionnaires mais aussi travailleurs du BTP - à avoir bloqué le pont de Saint-Nazaire au petit matin, ce mercredi 22 mars. D'après les informations d'une correspondante de l'AFP, aucune voiture ne pouvait circuler.

L'ambiance était particulièrement tendue, comme le rapporte un photographe de l'AFP sur place. Un portique routier s'est à moitié effondré en travers des voies, après avoir été incendié. Les manifestants ont libéré les lieux aux alentours de 14h30 mais la circulation ne pourra pas être rétablie avant un diagnostic complet des infrastructures du pont.

"Face aux dégâts importants que le pont de Saint-Nazaire a subis et à l'impact qu'à la fermeture du pont dans le quotidien des habitants, le Département a décidé de porter plainte", a réagit Michel Ménard, le président du Département Loire-Atlantique dans un communiqué. Si tout est mis en œuvre pour rouvrir le pont à la circulation le plus rapidement possible, il doit rester fermé jusqu'à nouvel ordre, le temps pour le Département de procéder à des contrôles de sécurité. Seuls les services de secours seront autorisés à franchir le pont pour le moment.

