Réforme des retraites : "Macron zigzague pour ne pas tomber dans un trou", estime Olivier Bost

Emmanuel Macron ne fléchit pas. Dans son interview de mercredi, le président de la République affirme que la réforme des retraites "doit entrer en vigueur d'ici la fin de l'année".

Le chef de l'État est également revenu sur les manifestations qui se déroulent partout dans le pays, depuis l'utilisation du 49.3 par le gouvernement. "Si les Français étaient totalement en colère, sans doute n'aurais-je pas été réélu il y a moins d'un an. Il y a des gens qui sont en colère, mais il y a des choses qui marchent", dit-il.

En fait, Emmanuel Macron fait le pari du retour à l'ordre. Cela passera peut-être par des phases de pourrissement compliquées et encore plus violentes, mais c'est très clairement le pari qu'il fait. Et ensuite, sur le plan politique, on a l'impression qu'Emmanuel Macron zigzague pour ne pas tomber dans un trou, qui est le trou de l'immobilisme.

Il ne dit pas que la colère n'existe pas mais qu'il va y répondre différemment. Pour Emmanuel Macron, la question n'est pas les 64 ans. La question c'est le pouvoir d'achat, toucher ce qu'on doit toucher quand on travaille et que le travail doit payer.

