Les infos de 5h - Policier incarcéré : la fronde policière s'étend au Var

La grogne des policiers prend de l'ampleur. Dans le Var, de nombreux fonctionnaires se sont mis en arrêt maladie ces derniers jours pour soutenir l'un de leurs collègues des Bouches-du-Rhône, incarcéré pour des soupçons de violences policières. La mobilisation est telle que le service est désormais totalement à l'arrêt à Toulon. La BAC est même absente dans la ville et ses alentours. Un fonctionnaire de la voie publique, en arrêt maladie depuis trois jours, a accepté de témoigner anonymement pour RTL.

"Il n'y a pas de prise de conscience de l'ampleur que cela prend. Avoir l'un des nôtres en prison, c'est quelque chose que l'on ne comprend pas. On a besoin de respirer lorsqu'on prend notre service. On a peur de ne pas pouvoir retrouver ses proches", a déclaré ce policier. La décision sur le placement en détention provisoire du policier des Bouches-du-Rhône sera prise le 3 août prochain.



Plusieurs centaines de policiers en arrêt maladie

D'ici là, les conséquences sur le trafic de stupéfiants pourraient être importantes. "Vu qu'il n'y a pas de BAC, il y aura certainement moins de monde dans les cités. Mais il faut préciser que l'appel au 17 est assuré. Quand une personne fait l'appel secours, des fonctionnaires sont disponibles pour aller dans les missions", a assuré Anne Russo, secrétaire départementale du Var pour le syndicat Alliance Police Nationale.

En tout, une centaine de policiers serait en arrêt maladie dans le Var. Dans les Bouches-du-Rhône, près de 800 membres des forces de l'ordre seraient en arrêt maladie selon les informations de RTL, un chiffre en forte augmentation ces derniers jours. La fronde policière reste cependant difficile à évaluer sur le plan national, faute de chiffres. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est lui resté mutique face à cette contestation ainsi qu'aux propos polémiques du patron de la police nationale Frédéric Veaux.

