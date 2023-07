Les infos de 5h - "Le feu encercle Palerme" : la Sicile en proie à de violents incendies

La Sicile est au bord de l'état d'urgence. L'île italienne doit affronter de violents incendies ainsi qu'une canicule d'une exceptionnelle intensité, avec une température de 47,6°C enregistrée lundi à Catane. Les flammes, qui s'approchent de plusieurs villes, ont fait trois morts. Les corps de deux septuagénaires ont été retrouvés carbonisés dans une maison engloutie par les flammes et une femme de 88 ans est décédée près de Palerme, selon les médias italiens mardi soir. L'aéroport de la plus grande ville de Sicile a même été fermé quelques heures, mardi matin.

Dans ces conditions, se déplacer dans le nord de l'île devient de plus en plus compliqué. Clément, un Français en vacances dans la région, a témoigné sur RTL. "On a roulé à seulement une vingtaine de mètres des flammes. C'est la première fois que je vois ça", a-t-il assuré. "En rejoignant l'hôtel où je me trouve, ça sentait le bois brûlé. Le feu est en train d'encercler la ville de Palerme, d'où je dois prendre mon avion jeudi", s'est inquiété Clément.



Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré les flammes longer une autoroute devant des voyageurs interloqués près de Syracuse. Le transport ferroviaire est également affecté par ces incendies. Le président de la région sicilienne, Renato Schifani, veut demander au gouvernement de décréter l'état d'urgence sur l'île méditerranéenne.



À écouter aussi

Incendies en France - Plusieurs régions du sud de la France ont affronté des incendies ces dernières heures. La situation la plus difficile se trouve en Haute-Corse, où les pompiers luttent contre un incendie virulent. Plusieurs villages et hameaux sont menacés.



Attentats de Bruxelles - Six accusés, dont Salah Abdeslam et Mohamed Abrini, ont été reconnus coupables d'assassinats terroristes, mardi au procès des attentats de Bruxelles. Tous deux encourent une peine de réclusion à perpétuité.





Disparition du petit Émile - Des drones et des chiens spécialisés dans la recherche d'être humains ont été déployés mardi pour tenter de retrouver des traces du petit Émile. L'enfant a disparu depuis plus de deux semaines sans laisser la moindre trace.