Nordahl Lelandais : sa famille envisage de changer de nom

publié le 04/06/2019 à 07:58

La famille de Nordahl Lelandais veut changer de nom. Celui-ci est mis en examen dans 4 affaires différentes de meurtres, dont celui de Maëlys. Mais il pourrait avoir fait beaucoup d'autres victimes. Et ce nom de Lelandais est devenu pour ses proches beaucoup trop lourd à porter. Sa mère et son frère ont entamé des démarches pour changer de patronyme.



Depuis le début de l'affaire, ils sont régulièrement victimes de harcèlement et d'agressions en tout genre : jets de pierres et éclatements de pétards à proximité de leur domicile, insultes sur les réseaux sociaux... Sven Lelandais, le frère de Nordahl, dit même avoir des difficultés à trouver un emploi.

Et le 1er février 2019, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase : la mère et le frère de Nordahl Lelandais sont agressés chez eux, dans le village de La Bridoire en Savoie. Les assaillants ont été condamnés mais c'en est trop pour la famille, contrainte de rester enfermée et de vivre cachée, selon son avocat.

C'est pourquoi ils décident de changer de nom, et c'est leur droit : en France, toute personne peut changer de nom, à condition que la raison soit jugée légitime par le ministère de la Justice.