publié le 27/04/2021 à 06:06

Le procès de Nordahl Lelandais pour le meurtre d'Arthur Noyer s'ouvrira le 3 mai. Il est soupçonné d'avoir tué le jeune militaire de 23 ans dans la nuit du 11 au 12 avril 2017. Le corps de la victime avait été retrouvé quelques mois plus tard. Pour sa défense, l'accusé a évoqué une bagarre qui avait mal tourné.

Une semaine avant l'ouverture du procès, les parents d'Arthur Noyer se confient, ils ne croient pas en la version de Nordahl Lelandais. "Nous avons, j'ai la conviction que c'est un assassin", assure le père, "nous nous en remettrons au jugement populaire", poursuit-il.

La mère du jeune caporal assassiné souhaite voir la vérité éclater, "mais est-ce qu'on l'aura cette vérité ?", se demande-t-elle. "Pour l'instant, on a la vérité de l'autre, ce qu'il veut bien dire. Celui qui connaît la vérité, c'est Arthur, mais il n'est plus là", poursuit-elle. Au procès, elle ne s'attend pas à voir l'accusé passer aux aveux : "Je n'attends rien de Lelandais, de lui je n'attends rien".

