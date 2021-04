Le père d'Arthur Noyer interpelle Éric Dupond-Moretti en direct sur RTL

publié le 21/04/2021 à 09:01

Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, a été interpellé en direct sur RTL, par Didier Noyer le père d'Arthur Noyer. Dans une quinzaine de jours aura lieu le procès de Nordahl Lelandais, accusé d'avoir tué le jeune homme, à Chambéry (Savoie).

"Toute notre famille, tous nos amis, habitent à plus de 10 et 30 km de Chambéry (...). Tous ont besoin, nous avons besoin physiquement d'être à Chambéry. Nous avons besoin qu'ils nous soutiennent dans cette épreuve, pour qu'ensemble, nous puissions faire notre deuil", commence Didier Noyer, gagné par l'émotion.

"La mémoire d'Arthur, notre profonde souffrance depuis plus de quatre ans justifieraient que nos amis et ceux d'Arthur puissent venir au Palais sans risquer une amende, voire une injonction de faire demi-tour (...) nous souhaitons que vous puissiez intercéder en notre faveur, que la maréchaussée dans sa globalité puisse être clémente vis-à-vis de tous ces amis qui ont besoin d'être là", conclut Didier Noyer.

"Je veux vous dire d'abord que votre émotion est perceptible, j'y suis particulièrement sensible. Je pense qu'on est dans le motif impérieux qui permet à la famille d'assister à ce procès, et aux amis proches également", lui répond Éric Dupond-Moretti. "Monsieur, sans aucune difficulté, on est dans le domaine de l'impérieux et du légitime, et il n'y aura strictement aucune difficulté à ce que vous et les amis de votre fils assistent à ce procès".

