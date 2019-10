publié le 15/10/2019 à 05:35

Les éleveurs normands vont pouvoir revendre leur lait. La suspension est levée deux semaines et demie après l'incendie de l'usine à Rouen. C'est un "Ouf" de soulagement, teinté d'amertume pour les producteurs.



"On est mieux dans la tête", explique, Stéphane Donckele, secrétaire générale de la FNSEA et agriculteur de la région. "On a passé un weekend très compliqué moralement suite au désaveu de l'Etat. Quand le ministre vous annonce vendredi à midi que ça va être levé dans l'après-midi et que le soir vous n'avez toujours rien, vous passez un weekend compliqué", ajoute-t-il.

"C'est pour ça qu'on a gaspillé du lait pendant 72h oui.", explique l'agriculteur qui voudrait savoir "pourquoi dès vendredi ça n'a pas pu être levé ? Parce que là clairement, on assimile ça à du gaspillage alimentaire.", ajoute-t-il.

