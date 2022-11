Mégane et Paul en tremblent encore quand ils en parlent. Le papa, assis à table, buvait son café dans la cuisine avec, en face de lui, son fils de 11 mois dans sa chaise haute, quand résonne un bruit de verre brisé : "J'ai entendu le bruit de la vitre éclate, j'ai reçu des éclats dans le dos", dit le père. De son côté, la mère n'a pas compris ce qu'il se passait, voyant son fils pleurer.

Une balle de calibre 12 a traversé la pièce et est venu se loger dans l'arrière-cuisine; passant à peine à trente centimètres de la tête du père et de son fils : "J'ai regardé dehors et j'ai vu des chasseurs au fond, donc je me suis dit (que c'était) un petit accident." La mère est allée les voir et les chasseurs lui ont répondu : "Ce n'est pas possible, ce n'est pas nous." Selon elle, "ils auraient pu tuer quelqu'un, c'est très grave."

Les chasseurs étaient bien à 300 mètres de la maison, mais la règle est claire : contrairement aux idées reçues, il n'existe pas de distance à respecter autour des habitations pour chasser. Et cela met en colère Mégane : "Il y a un problème de fond dans la réglementation. Mon fils se serait pris une balle devant nous, je n'aurais pas pu le protéger.

Le couple, en arrêt de travail, très choqué, a encore des difficultés à dormir. Une plainte a été déposée et une enquête est en cours.

À écouter également dans ce journal

