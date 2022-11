Mort de Morgan Keane : "C'est gravé à vie dans ma tête", confie le chasseur à son procès

C'était il y a presque deux ans. Alors qu'il coupait du bois chez lui, Morgan, 25 ans, s'écroulait, tué par la balle d'un chasseur qui participait à une battue au sanglier. Un chasseur qui se retrouve ce jeudi 17 novembre devant le tribunal de Cahors, tout comme l'organisateur de la battue, car il apparaît que toutes les consignes de sécurité n'ont pas été respectées, loin de là.

Le président n'a pas hésité à parler d'une chasse "complètement délirante", ce jour-là. Quelques heures avant le drame, le jeune chasseur, pourtant encadré par des anciens, est descendu de voiture pour tirer quatre fois sur un sanglier qui traversait un champ. "Ça s'appelle la chasse en voiture, c'est interdit", rappelle le président. "Vous aviez vu les routes, les maisons autour du champ ? Qu'il n'y ait pas eu d'accident déjà à cet instant, c'est un miracle absolu. De plus, la chasse n'est pas autorisée sur cette parcelle, pas plus que sur celle où s'est produit le drame", poursuit-il.

Le président s'adresse alors au chef de battue : "Quand vous postez le tireur, vous l'aviez prévenu qu'il y avait une maison au-dessus ?". "Non, non", répond le chef de battue. Celui qui a tiré le coup mortel, lui, est très affecté. Il raconte : "J'ai vu monter une masse sombre. Je me suis dit que c'était le sanglier que j'ai raté. J'ai visé, j'ai tiré. Évidemment, si j'avais vu une silhouette humaine, je n'aurais pas tiré".

"C'est l'évidence", dit le président. "Mais quand on a une arme de guerre entre les mains, mortelle à un kilomètre, on n'a pas le droit de se tromper", dit-il. Le chasseur sanglote. "Je reconnais mon erreur. J'ai mal identifié ma cible. Je regrette pour son frère, sa famille, c'est gravé à vie dans ma tête. Il n'y a pas un jour qui passe sans que j'y pense. Je suis désolé".

