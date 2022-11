Un chasseur à l'arc a été tué par un cerf lors d'une battue

Crédit : BENOIT PERSONNAZ / BIOSPHOTO / BIOSPHOTO VIA AFP

Samedi 5 novembre, un chasseur à l'arc participait à une battue dans une forêt située à la limite de la Meuse, des Vosges et de la Haute-Marne. Vers 11 heures, il aurait été percuté par un cerf pesant entre 150 et 200 kilos. Rapidement alertés, les secours n'ont pas réussi à réanimer l'homme, un quinquagénaire marié et père de deux enfants. Le chasseur aurait été tué sur le coup selon les observations de l’Office français de la biodiversité, rapportées par La Voix du Nord.

La battue était organisée par "des gens expérimentés, habitués à ce massif", a confié Hervé Vuillaume, président de la fédération départementale de chasse de la Meuse à La Voix du Nord. En plus de vingt ans, l'homme a expliqué n'avoir jamais assisté à un accident mortel de ce type. "Dans ce cas dramatique, la victime se trouvait dans la ligne de fuite de l’animal, au mauvais endroit, au mauvais moment", a-t-il ajouté.

En raison de la végétation, le chasseur n'aurait pas vu le cerf qui l'aurait ensuite percuté dans sa course. Le président de la fédération départementale de chasse de la Meuse a indiqué que le cerf n'était pas un animal agressif qui évitait l'homme. "En outre, la période de rut est terminée depuis plusieurs semaines en Meuse", a conclu Hervé Villaume.

