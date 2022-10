ÉDITO - Chasse : le faux débat contre le délit d’alcoolémie pour les chasseurs

Willy Schraen, le patron de la fédération des chasseurs, ne s’oppose plus au délit d’alcoolémie pour les chasseurs. Il a donc fini par se plier à la décision du gouvernement. Mais, il continue de dire que ça ne sert à rien puisque l’alcool n’est pas un problème dans le monde de la chasse. Je le cite : "on s’autorégule".

Cette parade est géniale. La prochaine fois que je me fais arrêter au volant pour souffler dans le ballon, je dirai au gendarme ou au policier : "pas besoin monsieur l’agent, je m’autorégule."



En fait, il était grand temps que les chasseurs fassent un petit geste d’ouverture. Ils ont été choyés comme personne par Emmanuel Macron qui a même divisé par deux le prix de leur permis. Or, il ne se passe pas une semaine sans fait divers avec des cyclistes criblés de plombs ou des chasseurs à deux pas d’une école - l’alcool n’était pas en cause dans ces affaires. Il fallait quand même ce petit geste d’apaisement.



Alors attention, ce n’est pas moi dans mon petit fauteuil à Paris qui vais leur expliquer la vie, leur dire s’ils ont le droit de tirer ou non, et quand ils ont le droit de le faire ou pas… Il faut bien sûr que tout ça se fasse en concertation avec eux. Et puis, il va aussi falloir que certains écologistes antichasse mettent un peu d’eau dans leur vin bio.

Mais là, on débattait pour savoir s’il fallait ou non réguler la consommation d’alcool pour des gens qui ont des armes à main… La question n’aurait pas dû provoquer le moindre débat.

