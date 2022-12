Les infos de 5h - "La liberté a besoin de sacrifices", lance un homme lors de l'hommage à Mohammad Moradi

Plusieurs dizaines d'Iraniens se sont rassemblés hier soir à Lyon après le suicide de Mohammad, 38 ans, en protestation contre la sanglante répression qui ravage son pays. Une minute de silence et des roses rouges ont été jetées dans le Rhône du pont Galliéni depuis lequel Mohammad s'est donné la mort. Réunie sur place, la communauté iranienne lyonnaise est sous le choc devant un tel geste de désespoir.

"Pour nous, ce n'est pas vraiment un suicide à part entière. Pour nous, c'est un meurtre gouvernemental du régime iranien", lance un des manifestants, ému. "Ça peut arriver un acte comme ça. Et moi je pense, je regrette et j'ai peur que ce soit un acte qui va être répété malheureusement. La liberté a besoin de sacrifices. Mais la vie d'un être humain, c'est la dernière et le plus cher qu'il a. Il a sacrifié sa vie", clame un autre homme présent au rassemblement.

"C'est très triste, très touchant et en même temps, ça montre à quel point le peuple iranien désire la liberté. Nous, aujourd'hui, on demande que n'importe qui, dans n'importe quel endroit, devienne notre voix, la voix des Iraniens", livre une femme dans le cortège. Âge de 38 ans, Mohammad Moradi était arrivé à Lyon en 2019, où il suivait des études tout en travaillant. Il laisse derrière lui une femme hospitalisée après le drame.

