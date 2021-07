Six mineurs viennent de passer la nuit en garde à vue après les violents affrontements qui ont eu lieu entre des policiers et des jeunes du quartier Saint-Exupéry dimanche soir à Bonneuil, dans le Val-de-Marne. Les fonctionnaires intervenaient pour mettre un terme à un rodéo urbain lorsque l'un d'entre eux a été visé par un tir de mortier à bout portant. L'engin a explosé à l'intérieur du véhicule de patrouille qui a pris feu. L'un des policiers a été brûlé au second degré.

Gérald Darmanin s'est rendu sur place lundi soir pour témoigner son soutien aux fonctionnaires pris pour cible. Une attaque qui selon le ministre de l'Intérieur est l'une des conséquences des actions menées ces derniers mois par les services de police dans les quartiers. "Je constate depuis le début de l'année d'excellents chiffres de lutte contre la drogue un peu partout sur le territoire national, des saisies très impressionnantes, deux fois plus de filières de stup qui sont démantelées. Donc, la drogue recule dans les territoires de la république. Il y a encore beaucoup de travail, c'est sûr, mais nous reprenons la main", assure le ministre.

Gérald Darmanin fait également état de "saisies supplémentaires, d'enquêtes et d'interventions supplémentaires", "tant dans les zones de la préfecture de police de Paris que dans le reste du territoire national". Le ministre de l'Intérieur précise que "la loi va demain mieux condamner tous ceux qui sont autour de ces rodéos, puisque le texte que j'ai proposé avec le garde des Sceaux en Conseil des ministres prévoira la saisie automatique et immédiate de tous les véhicules, ce qui sera une manière pour nous aussi de les prendre par ce qu'ils entendent le mieux souvent, c'est-à-dire par l'argent".

En outre, Jean Castex a annoncé lundi une hausse du budget du ministère de l'Intérieur de plus de 900 millions d'euros l'an prochain, confirmant également une promesse du président Macron de créer 10.000 postes de policiers et de gendarmes au cours de son quinquennat.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus - Face à la progression du variant Delta, plusieurs collectivités choisissent de serrer la vis. Dans l'Hérault et au Pays-Basque notamment, il faudra à nouveau porter le masque pour marcher dans la rue.

Présidentielle 2022 - Un nouveau candidat à droite, à moins de neuf mois de l'élection présidentielle. Après Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, Philippe Juvin se lance à son tour dans la course à l'Élysée.



Jeux Olympiques - Pour leur entrée en lice aux Jeux Olympiques, l'équipe de France féminine de basket a perdu face au pays hôte, le Japon. Les Bleues, vice-championnes olympiques à Londres en 2012 ont été battues 74 à 70.