Jeux Olympiques 2021 : les Bermudes remportent la première médaille d'or de leur histoire

Scénario inédit pour le triathlon dames des Jeux Olympiques de Tokyo : Flora Duffy a remporté la médaille d'or, offrant ainsi à l'archipel des Bermudes la première médaille d'or de son histoire.

Les athlètes ont dû faire face à une météo capricieuse avec l'arrivée de la tempête tropicale Nepartak sur la capitale japonaise. Les pluies diluviennes ont obligé les organisateurs à repousser d'un quart d'heure le départ de la course, initialement prévu à 6h30. La spécialiste de triathlon cross et de longues distances Flora Duffy s'est démarquée et a remporté le seul grand titre qu'elle ne possédait pas encore.

Âgée de 33 ans, la double championne du monde en sprint a su déjouer les caprices de la météo pour ouvrir le compteur aux Jeux des Bermudes. Ce petit archipel de l'Océan Atlantique a ainsi remporté son 2e podium olympique, 45 ans après le bronze remporté à Montréal par le boxeur Clarence Hill chez les poids lourds.

Au total, vingt triathlètes n'ont pas réussi à rallier l'arrivée. De son côté, Flora Duffy, aux avant-postes quasiment de bout en bout, est parvenue à s'extraire du groupe de tête lors de la course à pied, devançant ainsi la Britannique Georgia Taylor-Brown et l'Américaine Katie Zaferes. "Cela a toujours été mon rêve de gagner aux Jeux et j'espère que mon succès va inspirer mon pays et montrer que tout est possible", a confié la championne, originaire d'une petite île de 500 habitants.