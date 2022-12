Les infos de 5h - Coupe du monde 2022 : le profil de Marc de Cacqueray-Valmenier, leader d'un groupuscule d'extrême droite

À la suite de la qualification de la France face au Maroc ce mercredi (1-0) lors de la Coupe du monde de football, des festivités ont eu lieu dans toute le pays et notamment sur les Champs-Elysées à Paris. Même si aucun grave débordement n'a été constaté, 40 individus ont été interpellés près de la célèbre avenue de la capitale. Parmi eux, de nombreux membres de l'ultra-droite, dont une quinzaine étaient fichés S. Ils étaient venus pour en découdre.

Présent au sein de ce groupe, Marc de Cacqueray-Valmenier, le leader du groupuscule "les Zouaves Paris" est une figure bien connue des services de police. Coutumier des actions de coup de poing en cagoule et blouson noir, il a été condamné dès 2019 pour des violences durant une manifestation de gilets jaunes.

En décembre dernier, il récidive au cours d'un meeting d'Éric Zemmour, en s'en prenant violemment à des militants de l'association SOS Racisme. Mis en examen mais remis en liberté, il viole son contrôle judiciaire quelques jours plus tard et est incarcéré. Libre depuis le mois de mars, mais avec interdiction de paraître à Paris, il était finalement bien présent près des Champs-Élysées ce mercredi soir, armé de matraques et de poings américains. Il a été interpellé dans la rue quelques minutes après la fin du match opposant le Maroc à la France.

